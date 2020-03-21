Последняя красноярская спортивная команда прекратила выступление из-за коронавируса

Из-за стремительного распространения коронавируса игры прекратила последняя спортивная команда из Красноярска - волейбольный «Енисей». Об этом представители клуба сообщили в социальных сетях.

Накануне исполком российской Федерации волейбола принял решение приостановить плей-офф и «Финал шести» до особого распоряжения.

«Таким образом, наша команда не будет играть с «Факелом» ответный матч плей-офф. Будем следить за ситуацией», - пояснили в красноярском клубе.

Волейбольные матчи приостановлены во всех категориях.

Напомним, ранее тренировки прекратил хоккейный «Сокол», матчи Футбольной национальной лиги также отменяются, предварительно, до 10 апреля.

Фото: vcenisey