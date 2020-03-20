Красноярский «Сокол» отменяет тренировки из-за коронавируса

Красноярский «Сокол» объявил об отмене тренировок из-за бушующей пандемии коронавируса. Клуб выполняет указ губернатор региона и министерства спорта России.

Вместе с «Соколом» тренировки приостановили и другие клубы - «Красноярские Рыси» и «Бирюса».

Когда именно хоккеисты смогут выйти на лед, пока неизвестно. Об этом представители клубов обещают сообщить болельщикам.

Напомним, в марте красноярцы завершили один из лучших сезонов в истории. В этом году «Сокол» уверенно прошел в плей-офф, показав болельщикам яркий хоккей. Спортсмены дошли до 1/8 финала Кубка Петрова и уступили в серии казанскому «Барсу» - самой результативной команде ВХЛ.

Фото: ХК «Сокол»