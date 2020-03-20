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Красноярский «Сокол» отменяет тренировки из-за коронавируса

Главная Спорт
Красноярск
15:06 20 Марта 2020
спорт, красноярск, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол» объявил об отмене тренировок из-за бушующей пандемии коронавируса. Клуб выполняет указ губернатор региона и министерства спорта России. 

Вместе с «Соколом» тренировки приостановили и другие клубы - «Красноярские Рыси» и «Бирюса». 

Когда именно хоккеисты смогут выйти на лед, пока неизвестно. Об этом представители клубов обещают сообщить болельщикам. 

Напомним, в марте красноярцы завершили один из лучших сезонов в истории. В этом году «Сокол» уверенно прошел в плей-офф, показав болельщикам яркий хоккей. Спортсмены дошли до 1/8 финала Кубка Петрова и уступили в серии казанскому «Барсу» - самой результативной команде ВХЛ

Фото: ХК «Сокол»

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