Футбольный матч «Енисей»-«Торпедо» переносят из-за коронавируса

Матчи Футбольной национальной лиги отменяются до 10 апреля. Решение приняло руководство ФНЛ. В эти сроки должны были состояться матчи с 28 по 31 туры включительно. Таким образом, переносится и встреча красноярского «Енисея» с московским «Торпедо», запланированная на 22 марта.

«Приоритетом для нас как для организаторов соревнований является здоровье болельщиков и участников матчей, поэтому в сложившейся ситуации и с учетом возможных рисков мы вынуждены принять это непростое решение. Надеюсь, что принимаемые в настоящее время меры помогут в кратчайшие сроки справиться с угрозой, и мы скоро вернемся на стадионы и сможем доиграть сезон в комфортных и безопасных для всех условиях», - заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.