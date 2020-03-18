18 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Футбольный матч «Енисей»-«Торпедо» переносят из-за коронавируса

Главная Спорт
Красноярск
08:30 18 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Матчи Футбольной национальной лиги отменяются до 10 апреля. Решение приняло руководство ФНЛ. В эти сроки должны были состояться матчи с 28 по 31 туры включительно. Таким образом, переносится и встреча красноярского «Енисея» с московским «Торпедо», запланированная на 22 марта.

«Приоритетом для нас как для организаторов соревнований является здоровье болельщиков и участников матчей, поэтому в сложившейся ситуации и с учетом возможных рисков мы вынуждены принять это непростое решение. Надеюсь, что принимаемые в настоящее время меры помогут в кратчайшие сроки справиться с угрозой, и мы скоро вернемся на стадионы и сможем доиграть сезон в комфортных и безопасных для всех условиях», - заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Новые даты матчей будут утверждены позже.

Фото: ФНЛ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Уличные катки в Красноярске прекращают работу

Уличные катки в Красноярске прекращают работу

17 Марта 2020 г.
Уже закрыты 90 площадок во дворах
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» попросил об отмене матчей с «Водником» из-за коронавируса

Хоккейный «Енисей» попросил об отмене матчей с «Водником» из-за коронавируса

16 Марта 2020 г.
Команду соперников отправили на карантин
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» обыграл «Спартак-2»

Футбольный «Енисей» обыграл «Спартак-2»

16 Марта 2020 г.
В финале встречи был забит единственный гол
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» вынужден остановить выступление в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный «Енисей» вынужден остановить выступление в Единой лиге ВТБ

15 Марта 2020 г.
Соревнования могут и не возобновить
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Новости Красноярска: ЧР по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса

ЧР по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса

13 Марта 2020 г.
Соревнования должны были пройти с 17 по 23 марта
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

16 Марта 2020 г.
Она выйдут на учебу 1 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске сообщили о первом заболевшем коронавирусом

В Красноярске сообщили о первом заболевшем коронавирусом

16 Марта 2020 г.
Турист прилетел из Австрии
Новости Красноярска: В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

13 Марта 2020 г.
Ребенок ударился
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19