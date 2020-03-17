Уличные катки в Красноярске прекращают работу

С приходом тепла в Красноярске закрываются уличные катки. Уже прекратили работу 90 дворовых площадок.

«После того, как лед растает, мы сможем приступить к уборке, ремонту спортивных объектов и оборудования, а также сможем обновить разметку», – цитирует пресс-служба городской администрации главного инженера Центра спортивных клубов Евгения Ивашина.

Покататься на коньках красноярцы смогут на крытых площадках – в «Арене Север», «Кристалл Арене», на стадионах «Рассвет» и «Енисей».

Отметим, что лыжные трассы в Красноярске, несмотря на плюсовые температуры, продолжают работать.

Фото: Красспорт