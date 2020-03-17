17 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Уличные катки в Красноярске прекращают работу

Главная Спорт
Красноярск
08:55 17 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С приходом тепла в Красноярске закрываются уличные катки. Уже прекратили работу 90 дворовых площадок.

«После того, как лед растает, мы сможем приступить к уборке, ремонту спортивных объектов и оборудования, а также сможем обновить разметку», – цитирует пресс-служба городской администрации главного инженера Центра спортивных клубов Евгения Ивашина.

Покататься на коньках красноярцы смогут на крытых площадках – в «Арене Север», «Кристалл Арене», на стадионах «Рассвет» и «Енисей».

Отметим, что лыжные трассы в Красноярске, несмотря на плюсовые температуры, продолжают работать.

Фото: Красспорт

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» попросил об отмене матчей с «Водником» из-за коронавируса

Хоккейный «Енисей» попросил об отмене матчей с «Водником» из-за коронавируса

16 Марта 2020 г.
Команду соперников отправили на карантин
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» обыграл «Спартак-2»

Футбольный «Енисей» обыграл «Спартак-2»

16 Марта 2020 г.
В финале встречи был забит единственный гол
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» вынужден остановить выступление в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный «Енисей» вынужден остановить выступление в Единой лиге ВТБ

15 Марта 2020 г.
Соревнования могут и не возобновить
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Новости Красноярска: ЧР по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса

ЧР по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса

13 Марта 2020 г.
Соревнования должны были пройти с 17 по 23 марта
Новости Красноярска: «Сопку» после долгого перерыва открыли для красноярцев

«Сопку» после долгого перерыва открыли для красноярцев

13 Марта 2020 г.
Там возобновились массовые катания
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

13 Марта 2020 г.
Ребенок ударился
Новости Красноярска: Красноярцам не вернули деньги за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай

Красноярцам не вернули деньги за отмененные из-за коронавируса путевки в Китай

13 Марта 2020 г.
Роспотребнадзор готовит иск в суд
Новости Красноярска: Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

16 Марта 2020 г.
Она выйдут на учебу 1 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19