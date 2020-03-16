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Хоккейный «Енисей» попросил об отмене матчей с «Водником» из-за коронавируса

Главная Спорт
Красноярск
10:35 16 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей» опубликовал официальное обращение в Федерацию хоккея с мячом с просьбой отменить матчи за третье место чемпионата России по бенди. Игроки должны были сразиться с архангельским «Водником» 17 и 20 марта. Однако из-за вспышки коронавируса руководство красноярского клуба попросило об отмене массового мероприятия. 

«В целях защиты здоровья зрителей и игроков команд просим вас рассмотреть вопрос о целесообразности отмены матча за третье место чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона-2019/20», - говорится в обращении.  

Отметим, что по рекомендации Роспотребнадзора игроки «Водника» после возвращения с выездной встречи в Хабаровске помещены на двухнедельный карантин. 

Добавим, что финал турнира между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» запланирован на 21 марта. Матч должен был пройти в Кемерове, но город не сможет принять игру из-за пандемии - там двое зараженных. В Красноярском крае ситуация с коронавирусом пока спокойная. 

Фото: Виктор Иванов

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