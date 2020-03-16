Футбольный «Енисей» обыграл «Спартак-2»

Футбольный «Енисей» одержал победу над столичным «Спартаком-2» в матче 27 тура Олимп-Первенства ФНЛ. Из-за травм на поле не вышли красноярцы Александр Харитонов, Александр Зотов, Артур Саркисов и Максим Семакин.

«Игра носила жесткий, бескомпромиссный характер. В первой половине встречи подмосковный арбитр Игорь Панин показал пять предупреждений. Определяющим в матче стало удаление в составе москвичей. На 35 минуте вторую желтую карточку за срыв атаки получил защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков», - сообщили в пресс-службе «Енисея».

Несмотря на жесткую игру, открыть счет в первом тайме командам не удалось. Вторая половина встречи также проходила без голов. Единственный мяч на 87 минуте матча забил красноярец Константин Савичев. Этот гол стал решающим и принес «Енисею» победу.

Следующий матч красноярцы проведут дома 22 марта против московского «Торпедо». Игра начнется в 16:00 на поле Футбол-Арены «Енисей».

Фото: футбольный «Енисей»