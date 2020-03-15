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Баскетбольный «Енисей» вынужден остановить выступление в Единой лиге ВТБ

Главная Спорт
Красноярск
13:03 15 Марта 2020
баскетбол, енисей, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» вынужден остановить выступление в Единой лиге ВТБ. Руководство Лиги приняло решение поставить на паузу сезон 2019/2020. Причиной стала ситуация с коронавирусом в мире.

«14 марта баскетболисты «Енисея» должны были сыграть очередной матч Единой лиги ВТБ в Казани против УНИКСа. Но этот матч не состоится в указанное время, равно и как все другие матчи Лиги. ФИБА, под эгидой которой выступает Единая Лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта», - сообщает Крайспорт.

На данный момент красноярцы находятся на 11 строчке в таблице из 13.

Отметим, что уже остановлены футбольные чемпионаты ведущих европейских стран, НБА, НХЛ, а также розыгрыши футбольных Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Возможно, футбольный «Енисей» сегодня проведет последний перед паузой матч. Красноярцы встречаются дома со второй командой московского «Спартака». Игры ФНЛ и РПЛ пока продолжаются. Однако решение - продолжать ли чемпионаты - должно быть принято 17 марта.

 

фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»

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