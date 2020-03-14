Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Красноярский «Енисей» уступил московскому «Динамо» и во втором матче полуфинала российской Суперлиги по хоккею с мячом. Игра состоялась на «Арене «Енисей», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В первом матче в Москве 11 марта, как писали Sibnovosti.ru, красноярцы потерпели разгромное поражение 1:9. Этот результат фактически не оставлял команде шансов на выход в финал. Их и не было.

У «Енисея» во вчерашнем матче голы забили Алмаз Миргазов на 54-й минуте и Кристоффер Эдлунд на 58-й. Но к тому времени «Динамо» вело уже со счетом 0:4. Итоговый результат – 2:6. На матче присутствовало почти 4 тыс. зрителей.

Напомним, что финал первенства пройдет в Кемерове 21 марта. Соперником москвичей будет хабаровский «СКА-Нефтяник» или архангельский «Водник». Вчера «Водник» выиграл 7:5 и сравнял счет в серии до двух побед.

Фото: сайт красноярского клуба «Енисей»