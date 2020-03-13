ЧР по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса

Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах и в сноуборд-кроссе перенесен из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти в Красноярске с 17 по 23 марта, однако даты передвинули из-за пандемии нового вируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.

«Предварительные даты проведения чемпионата России в дисциплинах параллельный слалом, параллельный слалом-гигант — 30 марта - 2 апреля 2020 года, в дисциплине сноуборд-кросс — 31 марта - 3 апреля 2020 года», - отметили в Федерации.

Напомним, ранее из-за коронавируса пришлось перенести Красноярский экономический форум, а также отменить концерт «Крымская весна».

Фото: russnowboard.com