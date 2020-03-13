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ЧР по сноуборду в Красноярске перенесен из-за коронавируса

Главная Спорт
Красноярск
16:53 13 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах и в сноуборд-кроссе перенесен из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти в Красноярске с 17 по 23 марта, однако даты передвинули из-за пандемии нового вируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.

«Предварительные даты проведения чемпионата России в дисциплинах параллельный слалом, параллельный слалом-гигант  — 30 марта - 2 апреля 2020 года, в дисциплине сноуборд-кросс — 31 марта - 3 апреля 2020 года», - отметили в Федерации. 

Напомним, ранее из-за коронавируса пришлось перенести Красноярский экономический форум, а также отменить концерт «Крымская весна». 

Фото: russnowboard.com

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