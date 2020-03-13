«Сопку» после долгого перерыва открыли для красноярцев

С 13 марта трасса параллельного слалома на кластере «Сопка» открывается для массового катания красноярцев. Склон был закрыл из-за проведения крупных чемпионатов по сноуборду и фристайлу, рассказали в центре.

Для любителей спусков опубликовано расписание:

По будням покататься можно с 18:00 до 21:00;

По выходным - с 10:00 до 21:00;

Понедельник-вторник - выходной.

Отметим, что для катания на горных лыжах и сноуборде выделен самый широкий склон. Его длина - 430 м, а ширина - 60 м. Для красноярцев работают подъемники.

Добавим, что на «Сопке» по-прежнему нет проката инвентаря.

Фото: vk.com/rcsskrsk