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«Сопку» после долгого перерыва открыли для красноярцев

Главная Спорт
Красноярск
14:15 13 Марта 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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С 13 марта трасса параллельного слалома на кластере «Сопка» открывается для массового катания красноярцев. Склон был закрыл из-за проведения крупных чемпионатов по сноуборду и фристайлу, рассказали в центре. 

Для любителей спусков опубликовано расписание: 

  • По будням покататься можно с 18:00 до 21:00;
  • По выходным - с 10:00 до 21:00;
  • Понедельник-вторник - выходной.

Отметим, что для катания на горных лыжах и сноуборде выделен самый широкий склон. Его длина  - 430 м, а ширина - 60 м. Для красноярцев работают подъемники. 

Добавим, что на «Сопке» по-прежнему нет проката инвентаря. 

Фото: vk.com/rcsskrsk

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