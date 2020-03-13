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Почти 800 красноярцев участвовали в забеге к годовщине Универсиады

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Красноярск
10:00 13 Марта 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске отметили первую годовщину Универсиады массовым забегом. В историческую дату 12 марта в 20:19 на старт вышли 784 спортсмена. Принять участие мог любой желающий.

Бегуны преодолели 4,3 км на трассе между кластерами «Радуга» и «Сопка». Лучший результат у мужчин показал Дмитрий Патрин - 13 минут 59 секунд. Среди женщин первой была Варвара Шиканова. Победители и призеры получили памятные статуэтки. 

«Я переехал в Красноярск в 2014 году и видел, как преобразился город за пять лет, как появлялись новые спортивные объекты. Соперники были серьезные. Несмотря на то, что я спортсмен и занимаюсь ориентированием, на финишной прямой мне пришлось хорошо потрудиться», - сказал победитель. 

Напомним, зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В соревнованиях участвовали спортсмены из 58 стран.

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