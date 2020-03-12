Красноярский «Сокол» встретился со своими болельщиками

Мероприятие, посвященное окончанию хоккейного сезона, состоялось в «Платинум Арене». В начале встречи итоги выступления команды подвел генеральный директор клуба Сергей Рабцун, который в первую очередь поблагодарил болельщиков за отличную поддержку на матчах.

«Это был очень хороший сезон, ведь главная оценка идет все-таки от вас - наших болельщиков. Во время домашних матчей трибуны «Платинум Арены» собирали до 4,5 тысяч человек. Много было у нас рекордов в завершившемся сезоне - по посещаемости, результативности, победам в чемпионате. Перед сезоном поменялась структура чемпионата, и мы попали в так называемую «группу смерти». Многие считали, что команде вряд ли удастся пробиться в плей-офф. Но мы смогли собрать хороший состав, из которого тренерский штаб сделал боеспособную команду. В итоге «Сокол» уверенно прошел в плей-офф, при этом показывая яркий хоккей», - заявил Рабцун.

По словам генерального директора клуба, Кубок Петрова прошел для клуба не совсем, так как хотелось. Напомним, ребята проиграли в серии «Барсу» - самой результативной команде ВХЛ, крепко усиленной игроками «Ак Барса».

«Скажу честно, я горжусь всей нашей большой командой. Всеми, кто делал результат на льду, кто организовывал шоу и развлечения во время матчей. Хочу сказать огромное спасибо каждому, от водителя до фаната и болельщиков «Сокола» из других уголков нашей страны. Надеемся, что наши возможности позволят нам и в дальнейшем считаться крепким клубом ВХЛ, способным обыгрывать любого фаворита», - резюмировал он.

Главный тренер «Сокола» Владислав Хромых высоко оценил выступление своих подопечных по ходу регулярного чемпионата ВХЛ, но согласился с тем, что красноярская команда могла рассчитывать на большее в плей-офф. По словам наставника «крылатых», «Барс», выбивший «Сокол» из розыгрыша Кубка Петрова, будет претендовать на самые высокие места по итогам сезона и является одним из фаворитов в борьбе за трофей ВХЛ.

Капитан команды Дмитрий Цыганов поблагодарил всех болельщиков за горячую поддержку на трибунах и отметил, что за три сезона, которые он провел в стане «крылатых», красноярские любители хоккея из «театральных зрителей» превратились в настоящего шестого полевого игрока и радовали хоккеистов полными трибунами.

Большинство вопросов от болельщиков было связано с будущим «Сокола». Красноярские любители хоккея не скрывали своего волнения по поводу сохранения костяка команды «крылатых». Собравшиеся выразили надежду о том, что «Сокол» продолжит в следующем сезоне бороться за самые высокие места и радовать публику ярким, атакующим хоккеем под руководством Владислава Хромых. Генеральный менеджер клуба Алексей Никишов подчеркнул, что «Сокол» постарается сохранить своих лидеров и сделает для этого все возможное. В ходе встречи были отмечены более десятка самых активных болельщиков, им вручили благодарственные письма и подарки с символикой клуба. После пресс-конференции болельщики взяли автографы у своих любимцев, сделали фотографии на память и пообщались с игроками в неформальной обстановке. В новом сезоне болельщиков у «Сокола» точно прибавится, ведь прошедший сезон показал, что все предпосылки у этого есть.

Отметим, что встречу с командой посетили более сотни человек, а прямой эфир в социальных сетях клуба смотрели около тысячи зрителей.

Напомним, что в этом сезоне был установлен новый рекорд Красноярска по посещаемости хоккейных матчей в крытых аренах – на матч с «Торпедо» 18 февраля пришло 4453 болельщика.

фото: ХК «Сокол»