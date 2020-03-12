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Шахматист из Красноярска стал международным гроссмейстером

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Красноярск
14:25 12 Марта 2020
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярец Дмитрий Хегай стал гроссмейстером международного уровня. Высшее звание в шахматах он получил на 90-м конгрессе ФИДЕ в ОАЭ. Об этом рассказали в Красспорте. 

Шахматист выполнил три норматива на международных турнирах в Казахстане - дважды в финалах Кубка страны в 2018-2019 годах и на Павлодар-опен в прошлом ноябре. Красноярец Дмитрий Хегай не проиграл ни одной партии. 

Отметим, что шахматист стал четвертым международным гроссмейстером в истории Красноярского края. Ранее эти звание получали Лев Псахис в 1982, Петр Киряков в 1998 и Сергей Заблоцкий в 2010 году. 

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