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В Красноярске завершился этап Кубка мира по фристайлу

Главная Спорт
Красноярск
08:39 9 Марта 2020
спорт, кубок, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на трассе кластера «Сопка» определились победители и призеры финального Кубка мира по фристайлу и обладатели хрустальных глобусов в дисциплине акробатика. У женщин соревнования выиграла Лора Пил из Австралии. Она же взяла хрустальный глобус по итогам сезона.

«Испытываю неимоверную радость. Все это время я чувствовала некоторое давление и теперь, поскольку я победила, могу расслабиться. Трасса в Красноярске мне очень понравилась!», - заявила она после победы.

Среди мужчин победу одержал швейцарец Ноэ Рот. Отметим, что вторым стал россиянин Павел Кротов. В общем зачете хрустальный глобус у все того же Ноэ Рота.

Также красноярский Кубок подвел итоги для сборных. В акробатике сильнейшей стала команда Китая.

«Приятно видеть сегодня здесь много красноярцев в прекрасном настроении. Фристайл – относительно новый вид спорта для нашего города, но, как мне кажется, он уже успел завоевать сердца горожан. Буквально за три месяца жители краевой столицы смогли увидеть четыре крупных события мирового масштаба. И самое главное, они уже относятся к этому, как к обыденному делу. Это означает одну простую вещь – Красноярск, как спортивный город, стал заметен не только на карте России, но и на карте мира», - поделился впечатлениями побывавший на соревнованиях губернатор края Александр Усс.

 

фото: пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов

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