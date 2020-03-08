Стали известны имена победителей этапа Кубка мира по парному могулу в Красноярске

Стали известны имена первых обладателей этапа Кубка мира по парному могулу в Красноярске. Соревнования начались накануне не «Сопке».

В парном могуле выступили 75 спортсменов – 31 женщина и 44 мужчины – из 13 стран, среди которых Австралия, Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Казахстан, Швеция, Швейцария, Великобритания, США и Россия.

Как рассказали организаторы, среди женщин с явным преимуществом выиграла олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Перрин Лаффон. В каждом заезде француженка демонстрировала стабильность, благодаря чему одержала восьмую победу в сезоне.

«Я очень счастлива! Мне понравилась трасса, все очень здорово. Было сложновато, но эти два дня я так старалась и сегодня хотела просто оторваться по полной. У меня получилось, и я рада. В Красноярске холодновато, конечно, но атмосфера здесь невероятная. Видно, что людям нравятся соревнования, они нас очень тепло принимают», - заявила она после победы.

Среди мужчин сильнейшим оказался Микаэль Кингсбери из Канады. В борьбе за золото он с результатом 84,45 балла уверенно победил Томаса Геркен-Шофилда из Великобритании (68,59 балла).

«Сопка» – потрясающий спортивный объект, который и помог мне выиграть. Я бы сказал, что снег сам меня толкал. Это уже 63-я победа в моей карьере, но все равно очень приятно снова быть первым! Сначала было сложно, но, если честно, я придерживался плана, который у меня был, и поэтому выиграл. Очень сложно соревноваться, когда все считают тебя лидером, все хотят тебя обойти. Надеюсь, что вернусь в Красноярск, чтобы снова выступить здесь на соревнования», – поделился эмоциями Микаэль Кингсбери.

Сегодня соревнования продолжатся в дисциплине акробатика. По итогам соревнований лидеры зачета получат малые хрустальные глобусы.

фото: пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов