«Сокол» завершил один из лучших сезонов в истории

Хоккейный «Сокол» завершил один из лучших сезонов в своей истории. Накануне, красноярская команда уступила в Казани местному «Барсу» в шестом матче 1/8 финала Кубка Петрова со счетом - 4:2. Счет в серии до четырех побед –2:4 в пользу соперников.

В итоговом матче со стороны «крылатых» отличились Артур Гиздатуллин и Александр Гопиенко.

Главный тренер «Сокола» Владислав Хромых на пресс-конференции отметил, что команда сделала все, что могла.

«Я думаю, что встречались достойные соперники. «Барсу» желаю успехов на следующей стадии. Хорошая, боевая, перспективная команда. Мы, с нашей стороны, сделали все, что могли. К сожалению, дальше пройти не получилось. Побеждает сильнейший. Будем готовиться к следующему сезону», - цитирует Вячеслава Хромых пресс-служба красноярского клуба.

Отметим, что за «Барс» на протяжении всей серии выступал ряд игроков из «Ак Барса». «Сокол» повторил свое лучшее достижение, заняв по итогам регулярного чемпионата восьмое место.

фото: ХК «Сокол»