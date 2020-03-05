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В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта

Главная Спорт
Красноярск
16:05 5 Марта 2020
участники, соревнования, игры, компьютер, технологии
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На минувших выходных в Красноярске в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» во второй раз прошел Кубок главы города по киберспорту. Сильнейшие команды Сибири съехались в Красноярск, чтобы сразиться в гранд-финале по дисциплинам CS:GO и DOTA 2.

Главными приглашенными звездами турнира стали юные спортсмены из одной из сильнейших на территории СНГ команд Gambit Youngsters. Это подразделение по дисциплине CS:GO собственного киберспортивного клуба компании МТС Gambit Esports. Gambit Esports является киберспортивным партнером стриминговой платформы WASD.TV, которая доступна на ПК и на устройствах с ОС Android и iOs. В рамках партнерства игроки клуба ведут прямые трансляции на WASD.TV  и создают для платформы уникальный контент.

В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта

В ходе турнира Gambit Youngsters встретилась в матче-шоу с красноярской командой К24, и это привлекло наибольшее внимание зрителей. Схватка закончилась ничьей 15:15.

«В России есть большой потенциал для развития киберспорта, у нас очень талантливые ребята и сильные команды. Хорошо, что начинают появляться качественные локальные площадки, например WASD.TV, которые предоставляют российским геймерам новые интересные возможности для развития и монетизации своего опыта», - рассказал директор филиала МТС по Красноярскому краю Александр Колодкин. 

В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта

Киберспорт — направление, популярность которого неуклонно растет. Для сравнения: чемпионат мира по League of Legends (самой популярной в мире игре) в 2018 году посмотрели 205,3 млн зрителей, ЧМ по футболу – 191 млн.

В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта

Фото: ПАО «МТС»
По материалам ПАО «МТС»

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