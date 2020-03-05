Сегодня решится судьба красноярского «Сокола» в серии плей-офф

Красноярский «Сокол» на выезде проведет шестой матч с «Барсом» в рамках 1/8 финала Кубка Петрова. Эта игра станет решающей. Счет в серии до четырех побед –2:3 в пользу казанцев. В случае поражения, «крылатые» вылетят из турнира. Победа даст шанс на участие в четвертьфинале Кубка.

Примечательно, что в этой серии команды побеждают только в гостях. Два очка «Сокол» заработал именно на выезде, а казанцы трижды отличились в Красноярске.

Пока лучший результат «Сокола» в плей-офф - выход в ¼ финала в двух предыдущих розыгрышах.

Шестой матч серии плей-офф начнется 5 марта в 22:30. Ссылка на прямую трансляцию будет доступна на официальном сайте красноярского клуба.

Фото: ХК «Барс»