Хоккейный «Енисей» проиграл «Уральскому Трубнику» в матче плей-офф

Хоккейный «Енисей» начал серию плей-офф чемпионата России с поражения. На выезде в Первоуральске красноярцы уступили в первом матче ¼ финала «Уральскому Трубнику».

В основное время победитель не определился – счет на табло был 1:1. В овертайме удача была на стороне хозяев ледовой площадки. Таким образом, счет в серии до двух побед - 1:0 в пользу «Уральского Трубника».

Капитан «Енисея» Сергей Ломанов отметил, что игра не задалась в том числе из-за плохого состояния льда.

«Они забили, мы не забили. У нас были моменты во втором тайме. Тяжело по такому льду что-то создавать. Серия продолжается. Едем домой и надеемся на поддержку наших болельщиков. Лед будет хорошим. Все в наших руках», - сообщил Ломанов.

Вторая встреча серии состоится в Красноярске в пятницу, 6 марта.

Фото: ХК «Енисей»