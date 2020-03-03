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В Красноярске открыт прием заявок на семейный фестиваль «ГТО»

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Красноярск
09:55 3 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В манеже Центрального стадиона на острове Отдыха пройдет семейный фестиваль «ГТО». Организаторы уже открыли прием заявок от желающих поучаствовать в городском турнире. Для регистрации на соревнования красноярцам необходимо собрать команду из мамы, папы, ребенка 9-10 лет, а также бабушки или дедушки.

«Участники будут сдавать следующие нормативы - подтягивание на высокой перекладине, различные отжимания, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической тумбе, подъем туловища из положения лежа на спине, бег на 2 000 м и 3 000 м, смешанное передвижение на 2 000 м, бег на 60 м», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Турнир в Красноярске состоится 14 марта. Направить заявки необходимо до 11 марта на электронную почту: gtokrsk@mail.ru. Три команды, которые покажут лучшие результаты на городских соревнованиях, пройдут на региональный этап. 

Третий этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоится в Сочи с 29 апреля по 4 мая.

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