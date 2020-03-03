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«Сокол» уступил «Барсу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Петрова

Главная Спорт
Красноярск
09:35 3 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Пятая игра с «Барсом» в рамках 1/8 финала Кубка Петрова завершилась для «Сокола» поражением. Счет в серии до четырех побед –2:3 в пользу казанцев. Таким образом, у красноярцев больше нет права на ошибку – на выезде нужна только победа.

Накануне в Красноярске «Сокол» уступил «Барсу» в овертайме со счетом 2:3. На шестой минуте встречи гол в ворота соперников отправил защитник «крылатых» Егор Журавлев. Только во втором периоде казанцы смогли сравнять счет, но через несколько минут «Сокол» вырвался вперед благодаря голу Алексея Митрофанова. В третьем периоде «Барс» сравнял счет - победитель определился только в овертайме.

«Нам сегодня не хватило, наверное, такого броска, который получился у соперника в овертайме – неожиданного, с неудобного положения. Даже не знаю, как его назвать. Тем не менее, ребята боролись, сражались. Не могу никого упрекнуть: ни тех, кто играл много, ни тех, кто играл мало. Фортуна была сегодня на стороне соперника. Выходя на третий период при счете 2:1, нужно быть более концентрированным. Нельзя совершать такие ошибки, как в ситуации, когда мы пропустили вторую шайбу. Там защитники пошли вдвоем на одного игрока, второй беспрепятственно бросает», - отметил главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Шестой матч в серии плей-офф состоится в Казани 5 марта.

Фото: ХК «Сокол»

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