Компания En+ Group направит около 20 млн рублей на реконструкцию лыжного полигона в Дивногорске

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, направит около 20 млн рублей на реконструкцию беговых лыжных трасс Дивногорского техникума лесных технологий. Объект планируется сдать в ноябре 2020 года. Реконструкция трасс будет проведена впервые за 50 лет их эксплуатации. Она пройдет в рамках проекта «На лыжи!», реализуемого совместно En+, РУСАЛом и Федерацией лыжных гонок России.

В минувшую субботу на лыжных трассах Дивногорска в районе Слаломной горы сотни горожан и гостей Красноярского края приняли участие в семейном спортивном празднике «Дивногорск, на лыжи!». В рамках него 160 спортсменов соревновались за звание лучших в чемпионате и первенстве города по лыжным гонкам – это рекордное количество участников за все года проведения «На лыжи!» в Дивногорске. Для гостей праздника на стартовой зоне работали развлекательные локации, поэтому занятие по душе нашли для себя и взрослые и дети.

Организатором праздника выступила компания En+ Group. Он прошел в рамках проекта «На лыжи!», который компания реализует совместно с РУСАЛом и Федерацией лыжных гонок России с 2016 года. En+ планирует в этом году провести реконструкцию беговых лыжных трасс Дивногорского техникума лесных технологий. Реконструкция будет проведена впервые за полувековой период эксплуатации трасс.

На модернизацию лыжни компания En+ Group планирует потратить около 20 млн рублей. Реконструкции подвергнется весь комплекс трасс лыжного полигона - протяженностью 1, 3 и 5 км. На лыжной трассе длиной 1 км будет установлено освещение, а также уложено асфальтобетонное покрытие – для велосипедных прогулок в теплое время года. Проектом также предусмотрено расширение лыжных трасс, организация ограждений и системы навигации.

Кроме того, компания En+ Group осуществит серьезную модернизацию стартовой зоны лыжного полигона: на площадке появится судейский штаб – двухэтажное здание, в котором спортсмены, организаторы соревнований будут иметь возможность переодеться, отдохнуть и погреться во время проведения мероприятий.

Благодаря реконструкции, которую проведет En+, лыжный полигон станет привлекательнее для гостей Дивногорска, удобнее и функциональнее для спортсменов, тренирующихся перед соревнованиями краевого и всероссийского уровней.

Сдача объекта запланирована на ноябрь 2020 года.

Реконструкция и модернизация лыжной инфраструктуры в регионах России – часть проекта

«На лыжи!», который реализуется с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Также в рамках проекта проводятся спортивные праздники и соревнования, ведется подготовка лыжных тренеров, оказывается помощь юношеским командам.

За время реализации проекта были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, тренировочные базы получили 6 современных ратраков отечественного производства, было закуплено и передано спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах. С 2019 года ежегодно проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года» на соискание стипендии в размере 90 000 рублей. Стипендиатами первого конкурса, итоги которого были подведены в октябре 2019 года, стали 5 специалистов.

В 2016-2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 53 000 любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1900 юных спортсменов.

В зимнем сезоне 2019/2020 годов спортивный праздник в Дивногорске является завершающим в череде мероприятий, проходящих под эгидой проекта «На лыжи!». В этом году в рамках проекта впервые состоялись спортивные соревнования для учащихся школ в городах присутствия En+: Абакане, Иркутске, Сорске и Черемхово. Соревнования проводились в формате эстафет в спортзалах школ, командам-победителям были вручены комплекты лыж, остальные участники получили сувениры и сладкие подарки.

По материалам пресс-службы En+ Group

Фото: пресс-служба En+ Group