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На КрАЗе по инициативе работников открыли тренажерный зал

Главная Спорт
Красноярск
11:06 2 Марта 2020
предприятие, спорт, открытие, сотрудники
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На территории Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ открылся тренажерный зал, в котором бесплатно могут заниматься все желающие работники предприятия. На эти цели было направлено 850 тысяч рублей.

Спортзал расположен в административном здании третьего цехоуправления, где также находятся столовая, раздевалки и душевые комнаты для сотрудников. В нем есть всё необходимое для упражнений на разные группы мышц, эллипсоидный тренажер, боксерский мешок и безопасное нескользящее покрытие под ним.

– Сейчас в зале порядка 20 тренажеров. Поскольку он пользуется спросом, в дальнейшем будет прорабатываться вопрос о его расширении, увеличении количества тренажеров и организации работы инструктора, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Идея организовать место для полноценных тренировок на территории завода возникла в 2017 году у самих работников и профсоюзного комитета КрАЗа. Ранее единичные тренажеры устанавливали и использовали на разных производственных участках, были востребованы теннисные столы, турники и гантели. После того, как для занятий было выделено отдельное просторное помещение, всё оборудование было перемещено туда. Часть тренажеров предоставил профсоюзный комитет, и в 2019 году было завершено оснащение зала всем необходимым.

На КрАЗе по инициативе работников открыли тренажерный зал

– Хожу в этот спортзал с самого основания, – рассказывает начальник участка транспортировки глинозема Сергей Сидоренко. – Раньше тренировался в городе, а теперь занимаюсь здесь после работы 3 раза в неделю.

На КрАЗе по инициативе работников открыли тренажерный зал

– Занимаясь на тренажерах, укрепляешь ту группу мышц, которая стабилизирует позвоночник, а это основное для физически трудоемкой работы электролизника, анодчика, – делится опытом Сергей Морозов, работник участка технологических замеров. – На нашем участке коллектив организованный, посещаем спортзал почти в полном составе.

Ежегодно на заводе ведется работа по улучшению условий труда, ремонтируются административные и бытовые помещения. В 2019 году на эти цели израсходовано 46,9 млн рублей, еще более 160 млн рублей направлено на обеспечение работников современной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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