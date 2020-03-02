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Баскетбольный «Енисей» в Красноярске уступил «Астане»

Главная Спорт
Красноярск
10:20 2 Марта 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужская команда баскетбольного «Енисея» на домашней площадке уступила «Астане» из Казахстана. Матч в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ завершился со счетом 64:78 (22:18, 17:20, 14:22, 11:18).

В начале встречи преимущество было за красноярцами, однако соперник неустанно усиливал напор. К большому перерыву команды подошли со счетом 38:39 в пользу «Енисея». Однако в третьей четверти «Астане» удалось отыграть семь очков, а в финале значительно укрепить преимущество.

Самым результативным игроком «Енисея» стал Денис Захаров, набравший 19 баллов. Лучшим в составе победителей оказался Малкольм Хилл – в его активе 22 очка и 5 передач.

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович на послематчевой пресс-конференции отметил, что одной из причин поражения команды стало отсутствие трех легионеров.

«Нам не хватило качества завершить игру так, как мы играли 27 минут. Для нас очень сложно играть без трех легионеров. Недостаток в росинок стал ключевым в конце. У нас были шансы в первые 3 четверти оторваться на 3 четверти, но соперники всегда забивали сложные мячи и брали подборы в нападении. И подвела нас также и реализация бросков», - сообщил Дражен Анзулович.

Следующий матч «Енисей» проведет 8 мата против питерского «Зенита». Игра начнется в 18:00 в «Арене. Север» в Красноярске.

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