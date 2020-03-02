2 марта
Красноярск
погода -13 °C
66.99
 
€ 73.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Сокол» в Красноярске встретится с «Барсом» в 1/8 финала Кубка Петрова

Главная Спорт
Красноярск
09:15 2 Марта 2020
общество, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В понедельник, 2 марта, «Сокол» встретится с казанским «Барсом» в матче 1/8 финала Кубка Петрова. Для хоккеистов это будет пятая игра в этом сезоне плей-офф. Счет в серии до четырех побед между «Соколом» и «Барсом» пока равный - 2:2.

«Игроки в хорошем настроении и полны желания одержать первую домашнюю победу в нынешнем плей-офф», - сообщили в пресс-службе красноярского хоккейного клуба.

Пятая встреча состоится в Красноярске в «Платинум Арене». Начало в 19:00.

Напомним, что «Сокол» пробился в плей-офф ВХЛ в четвертый раз подряд.

Фото: ХК «Сокол»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярск приедут мировые звезды фристайла

В Красноярск приедут мировые звезды фристайла

1 Марта 2020 г.
Всего 130 спортсменов из 15 стран
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» сравнял счет в серии с казанским «Барсом»

Красноярский «Сокол» сравнял счет в серии с казанским «Барсом»

29 Февраля 2020 г.
Пятый матч состоится 2 марта
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом»

Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом»

28 Февраля 2020 г.
Красноярцы выиграли в гостях
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» сегодня проведет третий матч в 1/8 плей-офф ВХЛ

Хоккейный «Сокол» сегодня проведет третий матч в 1/8 плей-офф ВХЛ

27 Февраля 2020 г.
Пока счет 0:2
Новости Красноярска: Певица Слава придет поддержать красноярских хоккеисток

Певица Слава придет поддержать красноярских хоккеисток

26 Февраля 2020 г.
Она проведет символическое вбрасывание
Новости Красноярска: Компания En+ Group приглашает на семейный спортивный праздник в Дивногорске

Компания En+ Group приглашает на семейный спортивный праздник в Дивногорске

25 Февраля 2020 г.
Праздник состоится в рамках проекта «На лыжи!»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак

В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак

29 Февраля 2020 г.
На улицу вышли патрули
Новости Красноярска: «Двойной контроль в аэропорту»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в крае

«Двойной контроль в аэропорту»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в крае

28 Февраля 2020 г.
Обстановка пока благоприятная
Новости Красноярска: В Красноярске змея убила хомяка

В Красноярске змея убила хомяка

28 Февраля 2020 г.
В ванную жителя Красноярска проникла змея, которая убила хомяка,
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19