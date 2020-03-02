«Сокол» в Красноярске встретится с «Барсом» в 1/8 финала Кубка Петрова

В понедельник, 2 марта, «Сокол» встретится с казанским «Барсом» в матче 1/8 финала Кубка Петрова. Для хоккеистов это будет пятая игра в этом сезоне плей-офф. Счет в серии до четырех побед между «Соколом» и «Барсом» пока равный - 2:2.

«Игроки в хорошем настроении и полны желания одержать первую домашнюю победу в нынешнем плей-офф», - сообщили в пресс-службе красноярского хоккейного клуба.

Пятая встреча состоится в Красноярске в «Платинум Арене». Начало в 19:00.

Напомним, что «Сокол» пробился в плей-офф ВХЛ в четвертый раз подряд.

Фото: ХК «Сокол»