В Красноярск приедут мировые звезды фристайла

В Красноярск на этапы Кубка мира по фристайлу приедут мировые звезды фристайла. Соревнования на территории кластера «Сопка» пройдут 7 и 8 марта. Всего в соревнованиях примут участие более 130 атлетов из 15 стран. В составе сборных – победители и призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира, обладатели Кубка мира.

Как рассказали в пресс-службе краевого минспорта, на красноярских трассах будут бороться за медали представители двух дисциплин – парного могула и акробатики.

«Из звезд могула в наш город приедут олимпийский чемпион 2018 года, серебряный призер Олимпиады-2014, многократный призер и победитель чемпионатов мира Микаэль Кингсбери из Канады, чемпион мира-2017 Икума Хорисима из Японии, призер этапов Кубка мира Бенжамен Каве из Франции, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Перрин Лаффон из Франции, серебряный призер чемпионата мира-2019 Джакара Энтони из Австралии, обладательницы олимпийских медалей, призеры чемпионатов мира Жюстин Дюфур-Лапуант и Хлоэ Дюфур-Лапуант из Канады, бронзовый призер Олимпиады-2018, чемпионка мира Юлия Галышева из Казахстана, серебряный призер чемпионата мира-2019 Джелин Кауф из США и другие», - сообщили в ведомстве.

В акробатике красноярцы смогут увидеть победителя чемпионата мира-2019 Максима Бурова, бронзового призера Олимпиады-2018 Илью Бурова, победителя и призера этапов Кубка мира Павла Кротова, чемпиона мира-2015 Максима Густика из Беларуси, бронзового призера чемпионата мира 2019 года Ноэ Рота из Швейцарии и других фристайлистов.

фото: twitter.comLaffontPerrine