Красноярский «Сокол» сравнял счет в серии с казанским «Барсом»

Красноярский ​«Сокол» выиграл четвертый поединок 1/8 финала Кубка Петрова у казанского «Барса». Теперь команды переезжают в краевой центра, где 2 марта состоится пятый матч серии.

Прошедшая в Казани игра была напряженной. На шестой минуте ворота «Сокола» поразила шайба Олега Железнова. Красноярец Антон Савельев сравнял счет через 15 минут. Счет после первого периода - 1:1.

Преимущество увеличил Алексей Князев - это был первый гол лучшего снайпера «Сокола» в плей-офф. Итог матча - 2:1.

«Тяжелая игра получилась. Сравняли счет в серии. Перебираемся домой. Готовимся к пятому матчу. Все начинаем с нуля», - прокомментировал тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Отметим, что «Сокол» уже открыл продажу билетов на пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Кубка Петрова. Игра пройдет в «Платинум Арене» в понедельник, 2 марта. Начало матча — в 19:00.

Фото: ХК «Сокол»