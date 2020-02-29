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Красноярский «Сокол» сравнял счет в серии с казанским «Барсом»

Главная Спорт
Красноярск
10:50 29 Февраля 2020
спорт, красноярск, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский ​«Сокол» выиграл четвертый поединок 1/8 финала Кубка Петрова у казанского «Барса». Теперь команды переезжают в краевой центра, где 2 марта состоится пятый матч серии. 

Прошедшая в Казани игра была напряженной. На шестой минуте ворота «Сокола» поразила шайба Олега Железнова. Красноярец Антон Савельев сравнял счет через 15 минут.  Счет после первого периода - 1:1. 

Преимущество увеличил Алексей Князев - это был первый гол лучшего снайпера «Сокола» в плей-офф. Итог матча - 2:1. 

«Тяжелая игра получилась. Сравняли счет в серии. Перебираемся домой. Готовимся к пятому матчу. Все начинаем с нуля», - прокомментировал тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Отметим, что «Сокол» уже открыл продажу билетов на пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Кубка Петрова. Игра пройдет в «Платинум Арене» в понедельник, 2 марта. Начало матча — в 19:00.  

Фото: ХК «Сокол»

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