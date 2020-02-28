28 февраля
Красноярск
погода -7 °C
65.61
 
€ 71.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом»

Главная Спорт
Красноярск
11:26 28 Февраля 2020
сокол, красноярск, победа, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом». Напомним, команды играют между собой в 1/8 финала Кубка Петрова. Накануне в Казани прошел третий матч соперников. Первые две игры красноярцы на родном льду уступили.

«Одерживаем победу в Казани и сокращаем отставание в серии. Отмечаем дубль Алексея Митрофанова, гол Антона Савельева в ворота своей бывшей команды и несколько эффектных сейвов Олега Шилина», - рассказали в пресс-службе клуба. Итоговый счет - 3:1 в пользу «Сокола».

«Серия продолжается. Сумели настроить ребят на игру, которая приносит успех в плей-офф. Немножко перестроились по сравнению с домашними играми. Хочу поблагодарить ребят за то, что они прониклись этой идеей, выполнили установку и грамотно сыграли, особенно – в третьем периоде. Это позволило нам удержать этот счёт, победить в этой игре. Это третья игра, и, как я уже сказал в начале, серия продолжается. И все только начинается», - прокомментировал итог игры Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

Вторая выездная игра пройдет для красноярской команды уже сегодня, а 2 марта соперники уже точно встретятся в «Платинум Арене», поскольку серия идет до четырех побед. Начало встречи в 19:00, билеты уже в продаже.

 

фото: ХК «Сокол»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» сегодня проведет третий матч в 1/8 плей-офф ВХЛ

Хоккейный «Сокол» сегодня проведет третий матч в 1/8 плей-офф ВХЛ

27 Февраля 2020 г.
Пока счет 0:2
Новости Красноярска: Певица Слава придет поддержать красноярских хоккеисток

Певица Слава придет поддержать красноярских хоккеисток

26 Февраля 2020 г.
Она проведет символическое вбрасывание
Новости Красноярска: Компания En+ Group приглашает на семейный спортивный праздник в Дивногорске

Компания En+ Group приглашает на семейный спортивный праздник в Дивногорске

25 Февраля 2020 г.
Праздник состоится в рамках проекта «На лыжи!»
Новости Красноярска: «Сокол» уступил «Барсу» во втором матче плей-офф

«Сокол» уступил «Барсу» во втором матче плей-офф

25 Февраля 2020 г.
Счет в серии 0:2
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» уступил в первом матче плей-офф ВХЛ

Хоккейный «Сокол» уступил в первом матче плей-офф ВХЛ

24 Февраля 2020 г.
Вторая встреча уже сегодня
Новости Красноярска: «Сибирь – это что-то неизведанное и очень далекое, я мечтала здесь побывать». Участники первенства мира по керлингу о Красноярске

«Сибирь – это что-то неизведанное и очень далекое, я мечтала здесь побывать». Участники первенства мира по керлингу о Красноярске

23 Февраля 2020 г.
Они в восторге
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Больше половины предприятий в Красноярске проигнорировали режим «черного неба»

Больше половины предприятий в Красноярске проигнорировали режим «черного неба»

28 Февраля 2020 г.
Они не предоставили отчеты о снижении выбросов
Новости Красноярска: Красноярка получила медаль за спасение ребенка от стаи собак

Красноярка получила медаль за спасение ребенка от стаи собак

28 Февраля 2020 г.
Награду вручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Новости Красноярска: Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

Представлена программа празднования Масленицы в Красноярске

28 Февраля 2020 г.
Народные гулянья пройдут на правобережной набережной и в Татышев-парке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19