Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом». Напомним, команды играют между собой в 1/8 финала Кубка Петрова. Накануне в Казани прошел третий матч соперников. Первые две игры красноярцы на родном льду уступили.

«Одерживаем победу в Казани и сокращаем отставание в серии. Отмечаем дубль Алексея Митрофанова, гол Антона Савельева в ворота своей бывшей команды и несколько эффектных сейвов Олега Шилина», - рассказали в пресс-службе клуба. Итоговый счет - 3:1 в пользу «Сокола».

«Серия продолжается. Сумели настроить ребят на игру, которая приносит успех в плей-офф. Немножко перестроились по сравнению с домашними играми. Хочу поблагодарить ребят за то, что они прониклись этой идеей, выполнили установку и грамотно сыграли, особенно – в третьем периоде. Это позволило нам удержать этот счёт, победить в этой игре. Это третья игра, и, как я уже сказал в начале, серия продолжается. И все только начинается», - прокомментировал итог игры Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

Вторая выездная игра пройдет для красноярской команды уже сегодня, а 2 марта соперники уже точно встретятся в «Платинум Арене», поскольку серия идет до четырех побед. Начало встречи в 19:00, билеты уже в продаже.

фото: ХК «Сокол»