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Хоккейный «Сокол» сегодня проведет третий матч в 1/8 плей-офф ВХЛ

Главная Спорт
Красноярск
17:01 27 Февраля 2020
хоккей, сокол, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» сегодня проведет третий матч серии 1/8 финала Кубка Петрова с «Барсом». Игра пройдет в Казани. Начало матча в 22:30 по красноярскому времени.

Болельщики красноярской команды смогут посмотреть игру в прямом эфире в группе ВХЛ ВКонтакте и на Youtube-канале лиги.

Напомним, команды уже дважды сыграли в Красноярске. Оба матча «Сокол» проиграл и теперь имеет право лишь на одну ошибку, но выигрывать придется четыре встречи.

Напомним, главный тренер команды Владислав Хромых после второго поражения заявил: «Едем в Казань, даем бой».

 

фото: ХК «Сокол»

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