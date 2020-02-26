Певица Слава придет поддержать красноярских хоккеисток. Она проведет символическое вбрасывание шайбы перед стартом игры 1/2 плей-офф ЖХЛ 2019/2020. Завтра в 15:30 на льду комплекса «Первомайский» встретятся красноярская «Бирюса» и действующий чемпион, победитель нынешнего регулярного чемпионата «Агидель» из Уфы.

Красноярская «Бирюса» по итогам регулярного чемпионата заняла четвертое место и досрочно завоевала медали, так как по итогам Чемпионата ЖХЛ все четыре команды будут являться призерами и обладателями медалей.

Серии игр 1/2 финала плей-офф проводятся до двух побед. Первый матч - на льду команды, занявшей более низкое место по итогам регулярного чемпионата, а второй и, в случае необходимости, третий матчи на поле сильнейшей в паре дружины. Победителем становится команда, выигравшая в двух матчах серии. Игры на выбывание стартуют 27 февраля. Сначала в Красноярске «Бирюса» примет «Агидель», следующие две игры запланированы в Уфе на 1 и 2 марта.