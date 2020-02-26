26 февраля
Красноярск
погода -13 °C
64.92
 
€ 70.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Певица Слава придет поддержать красноярских хоккеисток

Главная Спорт
Красноярск
08:18 26 Февраля 2020
хоккей, певица, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Певица Слава придет поддержать красноярских хоккеисток. Она проведет символическое вбрасывание шайбы перед стартом игры 1/2 плей-офф ЖХЛ 2019/2020. Завтра в 15:30 на льду комплекса «Первомайский» встретятся красноярская «Бирюса» и действующий чемпион, победитель нынешнего регулярного чемпионата «Агидель» из Уфы.

Красноярская «Бирюса» по итогам регулярного чемпионата заняла четвертое место и досрочно завоевала медали, так как по итогам Чемпионата ЖХЛ все четыре команды будут являться призерами и обладателями медалей.

Серии игр 1/2 финала плей-офф проводятся до двух побед. Первый матч - на льду команды, занявшей более низкое место по итогам регулярного чемпионата, а второй и, в случае необходимости, третий матчи на поле сильнейшей в паре дружины. Победителем становится команда, выигравшая в двух матчах серии. Игры на выбывание стартуют 27 февраля. Сначала в Красноярске «Бирюса» примет «Агидель», следующие две игры запланированы в Уфе на 1 и 2 марта.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Компания En+ Group приглашает на семейный спортивный праздник в Дивногорске

Компания En+ Group приглашает на семейный спортивный праздник в Дивногорске

25 Февраля 2020 г.
Праздник состоится в рамках проекта «На лыжи!»
Новости Красноярска: «Сокол» уступил «Барсу» во втором матче плей-офф

«Сокол» уступил «Барсу» во втором матче плей-офф

25 Февраля 2020 г.
Счет в серии 0:2
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» уступил в первом матче плей-офф ВХЛ

Хоккейный «Сокол» уступил в первом матче плей-офф ВХЛ

24 Февраля 2020 г.
Вторая встреча уже сегодня
Новости Красноярска: «Сибирь – это что-то неизведанное и очень далекое, я мечтала здесь побывать». Участники первенства мира по керлингу о Красноярске

«Сибирь – это что-то неизведанное и очень далекое, я мечтала здесь побывать». Участники первенства мира по керлингу о Красноярске

23 Февраля 2020 г.
Они в восторге
Новости Красноярска: Женская сборная России не вышла в финал первенства мира по керлингу в Красноярске

Женская сборная России не вышла в финал первенства мира по керлингу в Красноярске

22 Февраля 2020 г.
За золото поборются девушки из Канады и Кореи
Новости Красноярска: Красноярская «Бирюса» вышла в плей-офф ЖХЛ

Красноярская «Бирюса» вышла в плей-офф ЖХЛ

21 Февраля 2020 г.
Хоккеистки заняли четвертое место по итогам регулярного чемпионата
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Белая медведица Аврора покидает «Роев Ручей»

Белая медведица Аврора покидает «Роев Ручей»

26 Февраля 2020 г.
Ее увозят к жениху в Ижевск
Новости Красноярска: Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

21 Февраля 2020 г.
Это необходимо для строительства метрополитена
Новости Красноярска: Силовики задержали Алексея Талюка на 48 часов

Силовики задержали Алексея Талюка на 48 часов

21 Февраля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19