Компания En+ Group приглашает на семейный спортивный праздник в Дивногорске

Компания En+ Group в рамках проекта «На лыжи!» совместно с отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Дивногорска проведет в субботу, 29 февраля, на лыжных трассах Дивногорска в районе Слаломной горы семейный спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи!». В рамках него состоится чемпионат и первенство города по лыжным гонкам. К участию приглашаются все желающие.

Дивногорск принимает участие в совместном проекте En+, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России «На лыжи!» с 2017 года. Традиционно к участию в празднике приглашаются все желающие: лыжники-профессионалы, любители лыжного спорта, гости Красноярского края.

Регистрация спортсменов для участия в заездах пройдет с 11:00 до 12:30 29 февраля на лыжной базе Спортивной школы, расположенной по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.59. Старт соревнований и торжественное открытие праздника, а также начало работы развлекательных площадок и полевой кухни запланированы на 13:00.

Победители чемпионата и первенства Дивногорска будут определены в каждой возрастной группе и награждены ценными призами и грамотами. Участники праздника получат символические призы и памятные подарки от организаторов проекта.

«На лыжи!» - совместный проект En+ Group, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России. Он реализуется с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Основная цель проекта - популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни. В рамках проекта ведется обновление и строительство лыжной инфраструктуры, проводятся спортивные праздники и соревнования, ведется подготовка лыжных тренеров, оказывается помощь юношеским командам.

За время реализации проекта были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, тренировочные базы получили 6 современных ратраков отечественного производства, было закуплено и передано спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах. С 2019 года ежегодно проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года» на соискание стипендии в размере 90 000 рублей. Стипендиатами первого конкурса, итоги которого были подведены в октябре 2019 года, стали 5 специалистов.

В 2016-2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 53 000 любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1 900 юных спортсменов.

В зимнем сезоне 2019/2020 годов спортивный праздник в Дивногорске является завершающим в череде мероприятий, проходящих под эгидой проекта «На лыжи!». В этом году в рамках проекта впервые состоялись спортивные соревнования для учащихся школ в городах присутствия En+: Абакане, Иркутске, Сорске и Черемхово. Соревнования проводились в формате эстафет в спортзалах школ, командам-победителям были вручены комплекты лыж, остальные участники получили сувениры и сладкие подарки.

Фото: En+ Group

По материалам En+ Group