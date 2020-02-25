«Сокол» уступил «Барсу» во втором матче плей-офф

Второй матч с казанским «Барсом» завершился для «Сокола» поражением. Команды в Красноярске играли в 1/8 финала Кубок Петрова. Начало ответной встречи складывалось в пользу красноярцев – в первом периоде защитник Егор Журавлев отправил шайбу в ворота соперника. В первом тайме сравнять счет «Барсу» так и не удалось. Зато во втором и третьем периоде казанцы забили по одному голу, при этом преуспев в обороне. Итоговый счет матча 1:2. В серии красноярцы теперь уступают 0:2.

Главный тренер «Сокола» Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции отметил, что причиной поражения стало плохое взаимодействие игроков.

«Хорошая, боевая игра получилась. К сожалению, не в нашу пользу. На утреннем собрании доводили до ребят, что цена каждой ошибки в плей-офф во много раз выше. К сожалению, мы наступили на те же грабли, что и вчера. Не очень хорошие взаимодействия, ошибаемся… Как следствие – второй гол, да и первый – то же самое. Два защитника не разобрались в средней зоне. В ситуации со вторым пропущенным голом наш защитник должен был подбирать, но соперник забивает в пустые ворота. Едем в Казань, даем бой. Там будет видно», - заявил Хромых.

В Казани «Сокол» сыграет два матча 27 и 28 февраля.

фото: ХК «Сокол»