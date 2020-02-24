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Хоккейный «Сокол» уступил в первом матче плей-офф ВХЛ

Главная Спорт
Красноярск
10:45 24 Февраля 2020
хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» уступил в первом матче плей-офф ВХЛ. Накануне красноярцы в «Платинум Арене» начали серию с казанским «Барсом». Все шайбы побывали в воротах еще в первом периоде. Уступая 0:2, «Сокол» сумел сократить отставание, но тут же пропустил снова. Итоговый счет 1:3 не изменился в следующие два периода.

«Конечно, мы не будем сейчас зацикливаться на этом поражении. Мы сегодня провалили начало матча, хотя предупреждали ребят, что соперник побежит и будет бить. К сожалению, не все справились с этим натиском, где-то просели. Не то что мастерства, нам сегодня не хватило принятия правильного решения в нужную секунду. В таких играх, конечно, многое решает фарт и дело случая», - прокомментировал итог главный тренер хозяев Владислав Хромых.

Вторая игра серии пройдет уже сегодня в 17:00.

 

фото: ХК «Сокол»

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