«Сибирь – это что-то неизведанное и очень далекое, я мечтала здесь побывать». Участники первенства мира по керлингу о Красноярске

В Красноярске в «Кристалл арене» завершилось первенство мира по керлингу среди юниоров. Золото в мужских и женских соревнованиях завоевали спортсмены сборной Канады. Специальные награды турнира за спортивное мастерство получили Майя Рамсфьелл из Норвегии и Антон Худ из Новой Зеландии.

Спортсмены поделились своими впечатлениями от города и спортивного объекта.

МакКензи Закариас, скип женской сборной Канады:

«Кристалл арена» – невероятно красивая и очень большая, пожалуй, я вижу такую впервые. Нам создали здесь все условия для комфортных тренировок и игр. Лед просто отличный! За несколько дней в Красноярске мы посмотрели почти весь город благодаря автобусной экскурсии. Ездили на ваши Столбы, видели мужской монастырь на берегу Енисея. У вас очень красиво! Рада, что посмотрела на горы: мой родной город стоит на равнине и у нас нет таких чудесных видов… Когда мы собирались на соревнования, многие говорили, что Сибирь – это что-то неизведанное и очень далекое, я мечтала здесь побывать. Красноярск мы точно будем долго вспоминать с большой теплотой!

Джеймс Крейк, скип мужской сборной Шотландии:

«В Красноярске просто феноменально организовали первенство мира по керлингу. Как только мы приземлились, нас встретила пресса, на комфортном автобусе повезли в отличный отель. Сам спортивный объект, где проходит турнир, потрясающий, я никогда в жизни такого не видел. Нас тепло приветствуют, и все люди в Красноярске к нам относятся с большой теплотой, это очень приятно. Мы побывали на экскурсии по городу. Посетили сначала часовню на Караульной горе, откуда насладились видом на оба берега Красноярска. Затем поехали в монастырь и смогли подойти прямо к самой реке, потрогали воду. Потом мы увидели ваш местный «Биг Бэн», башню с часами, проехали по новому мосту, который как раз к этому времени уже подсвечивался, это было потрясающе красиво! Мы очень благодарны организаторам за возможность увидеть ваш прекрасный город».

Люк Вайолетт, скип мужской сборной США:

«Я впервые побывал в Красноярске год назад – выступал в составе команды США на Зимней универсиаде-2019. Еще тогда мне очень понравился ваш город. И на этот раз я очень впечатлен самим спортивным объектом и его технической подготовкой к соревнованиям. За свою карьеру я много, где побывал, и это одна из лучших арен. И температура отличная, и в раздевалках очень комфортно. Хороший лед позволяет развить отличную скорость, так что все супер!».

Летиция Иевина, запасной игрок женской сборной Латвии:

«Ледовый дворец «Кристалл арена» – красивый объект, качество организации на высшем уровне! Хотелось бы отдельно отметить, что для всех игроков достаточно места и простора».

Сикстин Тотзек, скип мужской сборной Германии:

«Красноярский лед для нас счастливый! Нам очень нравится арена, здесь мы чувствуем себя сильными. На трибунах достаточно зрителей, и их поддержка придает нам силы».

фото: Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов