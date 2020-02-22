Женская сборная России не вышла в финал первенства мира по керлингу в Красноярске

Женская сборная России не смогла пробиться в финал первенства мира по керлингу, который в эти дни проходит в Красноярске. Накануне на льду «Кристалл арены» состоялись полуфинальные матчи между женскими командами России и Канады, Японии и Кореи.

«Начало игры было успешным для российских спортсменок, которые сразу повели в счете. Но в пятом энде скипу канадской сборной МакКензи Закариас удалось одним броском заработать три камня и сравнять счет – 4:4. В шестом энде бросок Влады Румянцевой вывел нашу команду вперед. Однако потом Канада вновь взяла два камня и вырвалась вперед, но в десятом энде счет вновь стал равным. Развязка наступила в экстра-энде – 9:8 в пользу Канады», - рассказали организаторы.

Канадские спортсменки после встречи отдали должное российским девушкам.

«Это была очень сложная игра. Россия играла хорошо: мы до последнего не знали, кто победит. Мои броски немного не удались, а у соперниц наоборот концовка получилась, и это все привело к экстра-энду. Надеюсь, в финале мы сыграем с кореянками лучше, чем на круговом этапе», – поделилась скип сборной Канады МакКензи Закариас.

Вице-скип сборной России Вера Тюлякова поблагодарила болельщиков за поддержку и отметила, что последний бросок у соперниц был очень сложным и то, что у канадской спортсменки все получилось – это большая удача.

«Мы показали хорошую игру, и я думаю, что это огромный толчок для дальнейшего развития нашей команды».

В параллельной игре сборная Кореи одолела Японию. Она и встретится с канадками в битве за золото первенства мира. Россиянки же поборются с японками за бронзу.

фото: пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов