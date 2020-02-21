Красноярская «Бирюса» вышла в плей-офф ЖХЛ

Хоккеистки красноярской «Бирюсы» во второй раз подряд вышли в плей-офф ЖХЛ и гарантировали себе медали турнира. По итогам регулярного чемпионата подопечные Александра Ведерникова заняли четвертое место и обеспечили себе участие в полуфинальной серии Женской хоккейной лиги против действующего чемпиона уфимской «Агидели».

Несмотря на два поражения в заключительных матчах регулярки, «Бирюса» по дополнительным показателям смогла опередить СК «Горный» из Санкт-Петербурга и попасть в квартет сильнейших команд лиги. Компанию красноярским спортсменкам в борьбе за золотые медали составят «Торнадо» из подмосковного Дмитрова, китайский клуб «КРС Ванке Рейз», а также уфимская «Агидель», с которой «бирюсинки» и будут соперничать за выход в финал.

Полуфинальная серия продлится до двух побед. «Бирюса» начнет ее 27 февраля на выезде, так как соперницы из Уфы закончили чемпионат выше – на 1-й строчке. Ответная игра пройдет в Красноярске 1 марта. В случае ничьей по итогам двух встреч третий и решающий матч будет сыгран в Уфе.

Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Сокол»