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Самый большой открытый каток в Красноярске проработает только до 1 марта

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Красноярск
12:16 21 Февраля 2020
каток, отдых, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Самый большой открытый каток Красноярска, расположенный в Татышев-парке, проработает только до 1 марта. Об этом рассказали в мэрии.

«Такое решение принято на основании прогноза погоды. В первые дни марта температура воздуха поднимется до положительных отметок», - сообщили там.

Чиновники уточнили, что лед на катке Татышев-парка восстанавливают по ночам в ежедневном режиме. Но даже этих усилий не хватит при потеплении.

Напомним, в начале февраля из-за резкого потепления в Красноярске временно закрыли 90 катков во дворах. Они заработали только 12 числа после восстановления льда.

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