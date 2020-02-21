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В выходные «Сокол» сыграет два матча серии плей-офф

Главная Спорт
Красноярск
09:26 21 Февраля 2020
хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В воскресенье, 23 февраля, «Сокол» проведет первый матч 1/8 финала Кубка Петрова в Красноярске. Соперником «крылатых» станет казанский «Барс». Вторая встреча состоится в понедельник, 24 февраля, который также будет выходным днем. Билеты на матчи плей-офф уже в продаже, их стоимость не изменилась – 200 - 400 рублей.

Обе игры пройдут в «Платинум Арене», начало в 17:00. После домашней серии красноярцы отправятся в Казань - там встречи запланированы на 27 и 28 февраля.

Напомним, что Кубок имени Владимира Петрова – главный трофей Высшей хоккейной лиги. Участники плей-офф определились по итогам регулярного чемпионата сезона 2019/2020. Право бороться за Кубок получили по восемь команд из каждой Конференции.

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