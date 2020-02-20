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С площадки Чемпионата мира по керлингу в Красноярске вывозят тонну мусора ежедневно

Главная Спорт
Красноярск
12:45 20 Февраля 2020
мусор, чемпионат мира, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ежедневно левобережный оператор по обращению с ТКО вывозит с главной площадки чемпионата — ледового дворца «Кристалл-Арена» около тонны отходов. На соревнованиях мирового уровня действуют повышенные требования безопасности, мусор приходится вывозить в строго отведенные временные рамки, так называемые «окна поставки», это либо один час ранним утром, либо два часа поздним вечером.

«У нас не возникло никаких сложностей, чтобы соблюсти все требования организаторов. Ровно год назад, начиная с 20-х чисел февраля и до середины марта, наша компания обслуживала все спортивные и жилые объекты Универсиады, а их было, к слову одиннадцать, а не один, и тогда мы с честью справились. Сейчас условия немного легче, но это, конечно, не повод расслабляться», - рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Специально для работы на чемпионате было аккредитовано три современных мусоровоза марки «Mercedes» и двадцать сотрудников компании-перевозчика –  водители и грузчики. Все собранные отходы утилизируются на лицензированном полигоне.

Напомним, Чемпионат мира по керлингу среди молодежи проходит в Красноярске с 15 по 22 февраля. Всего за награды борются 20 команд из 15 стран.

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