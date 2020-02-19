Хоккеисты «Сокола» после победного матча подарили клюшку губернатору края

Хоккеисты «Сокола» после победного матча с казахстанским «Торпедо» подарили губернатору Красноярского края Александру Уссу клюшку. Глава региона побывал на завершающей игре команды в чемпионате ВХЛ в «Платинум Арене». Красноярцы одержали победу - 4:3.

После игры Александр Усс поблагодарил «Сокол» за «фантастическую энергетику на трибунах». Он добавил, что будет регулярно приходить на матчи, чтобы поддержать красноярскую команду.

Отметим, что прошедшая игра стала рекордной по количеству болельщиков. На матч с «Торпедо» пришли 4453 человека, что является абсолютным рекордом посещаемости для домашних матчей «Сокола» в крытых помещениях.

Напомним, красноярцы начнут биться в плей-офф ВХЛ 23 февраля. В 1/8 финала Кубка Петрова команда встретится с казанским «Барсом». Матч пройдет в «Платинум Арене».

Фото: ХК «Сокол»