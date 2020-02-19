В Октябрьском районе Красноярска открывается Дом спорта

Жители Октябрьского района смогут заниматься единоборствами в новом Доме спорта. Показательные тренировки и презентации направлений состоятся в день открытия спорткомплекса на ул. Юшкова, 8 – 19 февраля в 16:00.

Дом спорта «Октябрьский» является филиалом городской спортивной школы. Там будут работать тренеры по киокусинкай, кикбоксингу, тайскому боксу, ушу, тхэквондо и дзюдо.

«На празднике 19 февраля гости смогут познакомиться со всеми видами единоборств, которые культивируются в спортивной школе, а также с их дисциплинами, тренерами и спортсменами отделений», - сообщили в пресс-службе главного управления

по физической культуре, спорту и туризму.

Напомним, городская спортивная школа получила двухэтажное здание на ул. Юшкова в 2019 году. Там еще продолжается ремонт. В рамках первого этапа реконструированы залы для занятий, установлено оборудование, что позволяет начать тренировки.

Фото: Красспорт