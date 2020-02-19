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В Октябрьском районе Красноярска открывается Дом спорта

Главная Спорт
Красноярск
09:55 19 Февраля 2020
спорт, красноярск, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Октябрьского района смогут заниматься единоборствами в новом Доме спорта. Показательные тренировки и презентации направлений состоятся в день открытия спорткомплекса на ул. Юшкова, 8 – 19 февраля в 16:00.

Дом спорта «Октябрьский» является филиалом городской спортивной школы. Там будут работать тренеры по киокусинкай, кикбоксингу, тайскому боксу, ушу, тхэквондо и дзюдо.

«На празднике 19 февраля гости смогут познакомиться со всеми видами единоборств, которые культивируются в спортивной школе, а также с их дисциплинами, тренерами и спортсменами отделений», - сообщили в пресс-службе главного управления
по физической культуре, спорту и туризму.

Напомним, городская спортивная школа получила двухэтажное здание на ул. Юшкова в 2019 году. Там еще продолжается ремонт. В рамках первого этапа реконструированы залы для занятий, установлено оборудование, что позволяет начать тренировки.

Фото: Красспорт

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