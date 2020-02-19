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«Сокол» одержал победу над «Торпедо» в завершающей игре чемпионата ВХЛ

Главная Спорт
Красноярск
08:55 19 Февраля 2020
спорт, красноярск, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» завершил регулярный чемпионат ВХЛ победой над «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Итог встречи - 4:3 в пользу хозяев.

Казахские спортсмены продемонстрировали серьезный напор в первом тайме, сходу отправив в ворота красноярцев две шайбы подряд. «Соколу» в первом периоде удалось забить три гола – дважды отличился нападающий Антон Вилков, одна шайба на счету Егора Журавлева.

Во втором периоде команды отправили в ворота по одному мячу. «Крылатых» вперед вывел Антон Гловацкий. На перерыв команды ушли при счете 4:3 в пользу красноярцев. В третьем тайме голов забито не было.

Прошедшая игра стала рекордной по количеству болельщиков. На матч с «Торпедо» пришли почти 4,5 тысячи зрителей. Благодаря этой победе «Сокол» впервые в своей истории поднялся на седьмое место в лиге по итогам чемпионата.

«Наверное, начали не так, как хотелось бы - со счета 0:2. Но, молодцы, что в первом периоде сразу активизировались, нашли в себе силы, создали хорошие моменты и забили нужные голы. После матча ребятам было сказано, что нельзя так вальяжно играть в обороне. Нужно действовать гораздо строже. Были моменты, когда нас просто простили. В третьем периоде соперник выбегал «два в одного». Поэтому, нам тоже есть над чем работать. У нас есть три дня на подготовку, затем начинаем игры в плей-офф», - заявил главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых.

Первый матч серии плей-офф «Сокол» проведет 23 февраля в Красноярске против «Барса».

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