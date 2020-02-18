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«Сокол» начнет биться в плей-офф ВХЛ 23 февраля

Главная Спорт
Красноярск
10:59 18 Февраля 2020
хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» начнет игры плей-офф 23 февраля. Официально определился соперник красноярцев по первому раунду. В 1/8 финала Кубка Петрова наша команда сыграет с казанским «Барсом», который является фарм-клубом «Ак Барса».

Четвертое место в конференции обеспечило «Соколу» преимущество своей площадки. Первые матчи пройдут в «Платинум Арене» 23 и 24 февраля. Начало в 17:00. Стоимость билетов осталась на прежнем уровне и составляет 200-400 рублей.

Далее команды переедут в Казань, где выйдут на лед 27 и 28 февраля. Дополнительные встречи намечены на 2, 5 и 8 марта в случае, если серия затянется.

«Сокол» начнет биться в плей-офф ВХЛ 23 февраля

Добавим, сегодня «Сокол» проведет на домашнем льду последний матч регулярки. Соперник - «Торпедо» из Казахстана. Начало встречи в 19:00. В пресс-службе клуба заявили, что ожидают аншлаг на трибунах.

 

фото: ХК «Сокол»

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