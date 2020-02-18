18 февраля
Красноярск
погода -9 °C
63.31
 
€ 68.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открыта регистрация на лыжную гонку «Преодолей себя»

Главная Спорт
Красноярск
08:55 18 Февраля 2020
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске открыт прием заявок на участие в традиционной лыжной гонке на 25 километров «Преодолей себя». В этом году соревнования пройдут на трассах комплекса «Радуга» 22 марта.

Участвовать могут спортсмены-любители от 18 лет. Лыжников разделят на 12 возрастных категорий у мужчин и шесть категорий у женщин. Каждый, вне зависимости от результата, получит медаль, а абсолютные победители смогут рассчитывать на подарочные сертификаты и грамоты.

В мэрии сообщили, что необходима предварительная регистрация на гонку. Максимальное количество участников – 200 человек.

Заявки принимаются до 18:00 21 марта на сайте марафона или в магазине «Triatleta» на пр. Мира, 7Г. Спортсменам придется оплатить символический стартовый взнос.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первенство мира по керлингу в Красноярске: женская сборная России выиграла три встречи

Первенство мира по керлингу в Красноярске: женская сборная России выиграла три встречи

17 Февраля 2020 г.
Завершился второй день соревнований
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» одержал победу в последнем выездном матче ЧР

Волейбольный «Енисей» одержал победу в последнем выездном матче ЧР

17 Февраля 2020 г.
Красноярцы переиграли команду «Югра-Самотлор»
Новости Красноярска: «Сокол» в Красноярске одержал крупную победу над «Металлургом»

«Сокол» в Красноярске одержал крупную победу над «Металлургом»

17 Февраля 2020 г.
На трибунах был аншлаг
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

15 Февраля 2020 г.
Турнир стартовал на Кипре
Новости Красноярска: В Красноярск прибыли участники ЧМ по керлингу среди юниоров

В Красноярск прибыли участники ЧМ по керлингу среди юниоров

14 Февраля 2020 г.
Турнир открывается в субботу
Новости Красноярска: «Сокол» в Красноярске победил действующего чемпиона ВХЛ

«Сокол» в Красноярске победил действующего чемпиона ВХЛ

14 Февраля 2020 г.
Хоккеисты забили два гола
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

16 Февраля 2020 г.
Он появится на правом берегу города
Новости Красноярска: Прокурор Березовского района арестован за взятку

Прокурор Березовского района арестован за взятку

14 Февраля 2020 г.
В надзорном ведомстве он работает с 2017 года
Новости Красноярска: Красноярцам обещают аномально холодный март

Красноярцам обещают аномально холодный март

13 Февраля 2020 г.
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19