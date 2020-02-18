В Красноярске открыта регистрация на лыжную гонку «Преодолей себя»

В Красноярске открыт прием заявок на участие в традиционной лыжной гонке на 25 километров «Преодолей себя». В этом году соревнования пройдут на трассах комплекса «Радуга» 22 марта.

Участвовать могут спортсмены-любители от 18 лет. Лыжников разделят на 12 возрастных категорий у мужчин и шесть категорий у женщин. Каждый, вне зависимости от результата, получит медаль, а абсолютные победители смогут рассчитывать на подарочные сертификаты и грамоты.

В мэрии сообщили, что необходима предварительная регистрация на гонку. Максимальное количество участников – 200 человек.

Заявки принимаются до 18:00 21 марта на сайте марафона или в магазине «Triatleta» на пр. Мира, 7Г. Спортсменам придется оплатить символический стартовый взнос.