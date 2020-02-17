Первенство мира по керлингу в Красноярске: женская сборная России выиграла три встречи

В Красноярске завершился второй день кругового этапа первенства мира по керлингу среди юниоров.

Женская сборная России встретилась с командой из Швейцарии. Итог встречи - 7:6. Мужчины сыграли со сборной Италии. Нашей команде удалось порадовать болельщиков уверенной победой - 6:4.

Отметим, что россиянки выиграли третью встречу подряд на круговом этапе. В конце дня они соревновались со сборной Латвии.

«Точные броски россиянок определили исход игры – 7:4 в пользу действующих обладательниц золота первенства мира».

Как проходили игры, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: krskstate.ru