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Первенство мира по керлингу в Красноярске: женская сборная России выиграла три встречи

Главная Спорт
Красноярск
11:55 17 Февраля 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске завершился второй день кругового этапа первенства мира по керлингу среди юниоров.

Женская сборная России встретилась с командой из Швейцарии. Итог встречи - 7:6. Мужчины сыграли со сборной Италии. Нашей команде удалось порадовать болельщиков уверенной победой - 6:4. 

 

Отметим, что россиянки выиграли третью встречу подряд на круговом этапе. В конце дня они соревновались со сборной Латвии. 

«Точные броски россиянок определили исход игры – 7:4 в пользу действующих обладательниц золота первенства мира». 

Как проходили игры, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: krskstate.ru

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