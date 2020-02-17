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Волейбольный «Енисей» одержал победу в последнем выездном матче ЧР

Главная Спорт
Красноярск
09:35 17 Февраля 2020
спорт, красноярск, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Последняя выездная игра регулярного чемпионата России завершилась для волейбольного «Енисея» победой. В Нижневартовске красноярцы переиграли команду «Югра-Самотлор» со счетом 3:0 (26:24, 25:20, 25:19).

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Енисея» Кирилл Клец, заработавший 21 очко.

«Мы знали, что «Самотлор» дома играет хорошо. Разбирали соперника, особенно последние успешные игры. Первая партия была очень тяжелая. Потом стало чуть полегче. Мы перестали практически ошибаться, полетела подача, и стало легче», - цитирует пресс-служба красноярской команды старшего тренера «Енисея» Юрия Маринина.

Впереди у «Енисея» три домашние игры во дворце спорта им. Ивана Ярыгина. 22 февраля в 17:00 красноярцы встретятся с «Газпром-Югра» из Сургута.

Фото: МВК «Енисей» 

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