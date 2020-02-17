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«Сокол» в Красноярске одержал крупную победу над «Металлургом»

Главная Спорт
Красноярск
08:30 17 Февраля 2020
красноярск, спорт, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» переиграл новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра в Красноярске завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Первый гол на четвертой минуте матча забил новичок «Сокола» Александр Васильев. Затем Алексей Князев удвоил преимущество. Гостям удалось отыграть одну шайбу, и на перерыв команды ушли при счете 2:1. 

Аналогичный расклад команды реализовали во втором периоде – два гола забили «крылатые» - Князев и Гловацкий, одна шайба на счету «Металлурга».

Еще два гола «Сокол» забил в третьем периоде – команду вывели вперед Артур Гиздатуллин и Антон Вилков, один гол удалось реализовать гостям.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сокола» Владислав Хромых отметил, что игра с «Металлургом» была не только зрелищной, но и рекордной по посещаемости.

«Мы настраивали ребят на то, что две заключительные игры регулярного чемпионата будут генеральной репетицией плей-офф. Парни с пониманием отнеслись, я считаю, отработали добросовестно каждый период, забили хорошие голы. Я думаю, мы сегодня одержали командную победу. Все бились, все старались, все отрабатывали в обороне», - сообщил Владислав Хромых.

Следующую игру «Сокол» проведет в Красноярске 18 февраля. Соперником станет «Торпедо У-К».

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