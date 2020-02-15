Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

Красноярский «Енисей» неудачно стартовал в Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В первом матче он уступил сборной России, составленной из игроков в возрасте до 20 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Групповой этап соревнований начался вчера на Кипре. «Енисей» выступает в группе А в Пафосе. Матч со сборной России завершился со счетом 0:4. Голы у национальной команды забили Артур Сагитов (33-я минута), Наяир Тикнизян (47-я), Артем Погосов (65-я) и Камран Алиев (90-я).

В этой же группе выступают волгоградский «Ротор» и КАМАЗ из Набережных Челнов. В первом туре они сыграли вничью 2:2. Согласно регламенту турнира в полуфинал выйдут победители четырех групп.

Фото: «Яндекс.Эфир»