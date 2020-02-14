В Красноярск прибыли участники ЧМ по керлингу среди юниоров

В Красноярск прибыли более 50 участников первенства мира по керлингу среди юниоров. В краевом центре встречали спортсменов из России, Италии, Дании, Швеции, США и Норвегии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Также в Красноярске ожидают сборные Латвии и Венгрии.

Отметим, что женская сборная команда России выступает на соревнованиях в статусе действующих победителей первенства мира.

«Было бы прекрасно, если бы нам удалось снова выиграть золото. Наша задача минимум – попасть в призовые места. С некоторыми командами мы уже играли в прошлом году и на первенстве мира, и на других международных соревнованиях. На мой взгляд, наши основные соперники – это сборные Швейцарии и Канады», – рассказала скип женской сборной России Влада Румянцева.

Чемпионат по керлингу пройдет с 15 по 22 февраля в ледовом дворце «Кристалл арена». В пятницу, 14 февраля, состоятся официальные тренировки участников, а в субботу пройдут первые игры и церемония открытия.