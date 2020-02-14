«Сокол» в Красноярске победил действующего чемпиона ВХЛ

«Сокол» переиграл «Сарыарку» из Караганды в матче чемпионата ВХЛ. Встреча с действующим чемпионом завершилась в Красноярске со счетом 2:1.

Команды открыли счет только во втором тайме. На 21-ой минуте матча шайбу в ворота гостей отправил защитник «Сокола» Дмитрий Цыганов. Через несколько минут игроки «Сарыарки» сравняли счет. Интрига сохранялась около получаса. Только в финале встречи нападающий «Сокола» Григорий Мищенко сумел забить победный гол.

Главный тренер «Сокола» Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции назвал встречу с «Сарыаркой» хорошей репетицией игр в плей-офф.

«Хочу поблагодарить ребят за то, что после игры с «Номадом», когда они не очень выразительно действовали, смогли психологически перестроиться, сыграть правильно и выполнить установку, о чем мы и говорили. Ребята хорошо действовали во всех зонах, отрабатывали и в своей. Да, были ошибки, но находились те, кто подстраховывал партнера», - заявил Хромых.

Следующий матч «Сокол» проведет 16 февраля в Красноярске. Соперником станет «Металлург», передает корреспондент Sibnovosti.ru.